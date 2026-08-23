Российские самосвалы нового поколения для бездорожья добрались до Магаданской области
Отечественный производитель новых гражданских полноприводных грузовых автомобилей и спецтехники под маркой БАЗ летом 2026 года передал самосвалы БАЗ S32A50 для опытно-промышленной эксплуатации в реальных производственных условиях предприятий горнодобывающей отрасли Магаданской области.
Также заинтересованность в такой технике проявили предприятия Чукотского автономного округа.
БАЗ S32A50 — самосвал на оригинальном шасси БАЗ с независимой подвеской всех осей, постоянным полным приводом, высоким дорожным просветом, ровным днищем без выступающих элементов, прочной конструкцией и практически 100%-локализацией. Машина имеет колесную формулу 6×6, 400-литровый топливный бак, полную массу 36 тонн и грузоподъемность 16,6 тонн. Используется современный российский двигатель ЯМЗ-6531 мощностью 367 л.с. с отечественной механической КПП ЯМЗ-1909. Самосвал предназначен для перевозки сыпучих, навалочных или каких-либо других грузов, в различных условиях применения — от карьеров до строительных площадок.
Серийное производство новых российских грузовых автомобилей для бездорожья БАЗ организовано на автозаводе «Романов» в Ленинградской области. Завод назван в честь инженера, разрабатывавшего первые в нашей стране электромобили и электробусы в 1899-1902 годах. Автомобили БАЗ нового поколения разработаны после 2022 года для использования в условиях бездорожья и резких перепадов температур.
Иван Захаров, использовано фото БАЗ
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