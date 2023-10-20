Спорткомплекс с двумя бассейнами торжественно открыли в Балабанове Калужской области

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19 октября в Балабанове прошла церемония открытия спорткомплекса «Акватория». Открытие бассейна состоялось в рамках форума «Россия — спортивная держава», который сейчас проходит в Перми.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акватория» построен благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Это первый муниципальный бассейн в Боровском районе. Его уже передали в собственность центру физической культуры и спорта Балабанова.

В новом спорткомплексе располагаются 10 и 25-метровый бассейны, а также тренажерный зал. Он предназначен для тренировок спортивных команд и отвечает современным требованиям для проведения профессиональных турниров и соревнований.В расписании работы нового учреждения также отведено время для оздоровительного плавания любительских групп.

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