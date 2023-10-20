Ростех завершил госиспытания самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ»

Госкорпорация Ростех завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки.

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Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

САО «Коалиция-СВ» предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.

В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.