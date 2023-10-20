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Армия и Флот

Ростех завершил госиспытания самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ»

Госкорпорация Ростех завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки.

 © rostec.ru

Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

САО «Коалиция-СВ» предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.

В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.

«Самоходная гаубица „Коалиция-СВ“ — это не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у „Коалиции-СВ“ сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий. Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия», — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-zave...illeriyskogo-orudiya-koalitsiya-sv/

армия и флот, новые образы вооружения, самоходная артиллерия, САО «Коалиция-СВ», Ростех
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