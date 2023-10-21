В Орле открыли спорткомплекс на улице Рощинской

© ria57.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа обошелся бюджету в 75 миллионов рублей.

Объект построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На новом физкультурно-оздоровительном комплексе жители Орла смогут заниматься здесь легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом и футболом.

В новом комплексе оборудованы раздевалками, душевыми, также есть тренерские кабинеты и помещения для организации проката лыж и спортивного инвентаря. Планируется, что новый спорткомплекс будут использовать в том числе для тренировок любительских и сборных команд Орловской области, а также для проведения групповых и индивидуальных занятий для всех желающих.

© oreltimes.ru

© ria57.ru

© oreltimes.ru

© ria57.ru

© ria57.ru