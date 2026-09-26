сегодня 337 — оцените публикацию — termometrix Спортивные объекты В Советском районе Орла открылся новый спорткомплекс © национальныепроекты.рф Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) открылся в Советском районе Орла. Объект построили при поддержке госпрограммы «Спорт России». На территории ФОКОТа создали несколько функциональных зон для занятий спортом: мини‑футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 25 мест, комбинированную площадку для баскетбола и волейбола с резиновым покрытием, круговые беговые дорожки, а также уличные тренажеры и зону воркаута. В ближайшем будущем спорткомплекс станет площадкой для проведения спортивных соревнований, физкультурно‑массовых мероприятий и сдачи нормативов ГТО.

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