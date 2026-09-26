В Советском районе Орла открылся новый спорткомплекс
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) открылся в Советском районе Орла. Объект построили при поддержке госпрограммы «Спорт России».
На территории ФОКОТа создали несколько функциональных зон для занятий спортом: мини‑футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 25 мест, комбинированную площадку для баскетбола и волейбола с резиновым покрытием, круговые беговые дорожки, а также уличные тренажеры и зону воркаута. В ближайшем будущем спорткомплекс станет площадкой для проведения спортивных соревнований, физкультурно‑массовых мероприятий и сдачи нормативов ГТО.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- УГМК-Арена соответствует требованиям международных спортивных федераций, мо...ей.Площадь многофункционального спорткомплекса составляет 111,6 тыс. кв. м.
- Строительство здания ледового стадиона длилось два года. На первом эта...щадка. На втором этаже — административно-бытовые помещения.
- Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 170-летия орл...;двойного назначения, в выполнении государственного оборонного заказа.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0