36 машин скорой помощи поступили в Донецк

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Станции скорой помощи в шести городах ДНР получили 36 новых машин в рамках программы социально-экономического развития региона.

«Станции скорой помощи Донецка, Макеевки, Мариуполя, Тореза, Горловки и Енакиево пополнили парк машин — вручил сегодня их руководителям ключи от новых автомобилей. 36 полностью оснащенных всем необходимым „карет“ скорой помощи поступили в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики», — сообщили в Правительстве Республики.