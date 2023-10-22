36 машин скорой помощи поступили в Донецк
Станции скорой помощи в шести городах ДНР получили 36 новых машин в рамках программы социально-экономического развития региона.
«Станции скорой помощи Донецка, Макеевки, Мариуполя, Тореза, Горловки и Енакиево пополнили парк машин — вручил сегодня их руководителям ключи от новых автомобилей. 36 полностью оснащенных всем необходимым „карет“ скорой помощи поступили в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики», — сообщили в Правительстве Республики.
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