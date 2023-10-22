Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

36 машин скорой помощи поступили в Донецк

 © dan-news.ru

Станции скорой помощи в шести городах ДНР получили 36 новых машин в рамках программы социально-экономического развития региона.

«Станции скорой помощи Донецка, Макеевки, Мариуполя, Тореза, Горловки и Енакиево пополнили парк машин — вручил сегодня их руководителям ключи от новых автомобилей. 36 полностью оснащенных всем необходимым „карет“ скорой помощи поступили в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики», — сообщили в Правительстве Республики.
Источник: https://dan-news.ru/obschestvo/v-go...lo-36-novyh-mashin-skoroj-pomoschi/

транспорт, ДНР
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,