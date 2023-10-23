Ход реставрации легендарного форта «Кроншлот»

© vskmo.ru

Впервые за 319 лет на старейшем фортификационном сооружении Кронштадта появился свет: зажглись огни на Верхнем (высотой в 21 метр) и Нижнем (13 метров) маяках легендарного «Кроншлота».

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Daehm_KRJLc

Прежде чем с башен ударил первый луч, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) полностью восстановили их, очистили помещения, а фасады окрасили в их исторические цвета — красный и белый.

© vskmo.ru

По замыслу авторов проекта, декоративная подсветка маяков форта «Кроншлот» особенно подчеркнёт величие и красоту его неповторимой архитектуры.

«Мы отреставрировали главную линзу Верхнего маяка „Николаевской батареи“. На Нижнем делаем освещение центральной лестницы и верхней смотровой площадки. Хотим, чтобы наши прекрасные маяки „заиграли“, показали себя во всей красе», — поделился военный строитель Михаил Михайлов.

Работы военстроевцы проводят в рамках проекта «Остров фортов», задача которого восстановить три уникальные крепости на острове Котлин в Финском заливе — «Кроншлот», «Александр I» и «Петр I». Все сооружения — объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что «Кроншлот» (в переводе с немецкого — «Коронный замок») был создан Петром I более трех столетий назад, всего через полгода после основания Петербурга. Первых туристов здесь ждут в 2025 году.

© vskmo.ru

Сегодня на стройплощадках легендарного форта «Кроншлот» в две смены трудятся 120 человек, работает водолазная станция, привлечено 7 единиц тяжелой техники и еще 5 — водной (баржа, буксиры, малые суда). Общая готовность крепости — около 30%.

К возрождению детища Петра Великого военные строители приступили зимой 2022-го. Задача реставраторов — к 2025-му бережно отремонтировать, восстановить, а местами практически заново воссоздать все основные составляющие исторического объекта: Николаевской батареи, Цейхгауза, здания на Круглом острове и Восьмигранной башни, гранитных фасадов Южной и Северной куртин, Круглого острова, реконструировать северо-западный участок Северной куртины, Нижний и Верхний маяки. В итоге -вернуть фортификационному сооружению исторический облик первой трети XX века, чтобы, подобно Фениксу, «Коронный замок», в который входят 14 строений, восстал к жизни прекрасным и обновленным.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru