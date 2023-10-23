Рыборазводные заводы Росрыболовства перевыполняют планы

По итогам 9 месяцев заводы Главрыбвода (ФГБУ — подведомственное Росрыболовству) выпустили в рамках госзадания уже более 2,365 млрд экземпляров водных биоресурсов, за исключением осетровых видов рыб. План перевыполнен почти на 21%.

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Главрыбвод побил рекорд и по выпуску осетровых видов рыб: за 9 месяцев выпущено почти 43 млн шт молоди осетровых — на 69% больше запланированного объема.

Во время лососевой путины на Дальнем Востоке России отлов производителей для дальнейшего воспроизводства запаса по госзаданию составил 526,73 тонн, на инкубацию заложили более 205,6 млн шт икры как и планировалось.

Что касается реализации компенсационных мероприятий, то филиалы учреждения за 9 месяцев 2023 года провели выпуск водных биоресурсов в количестве 138,08 млн экземпляров, из них осетровых видов — 16,58 млн экземпляров.