Новосибирская ГЭС завершила модернизацию открытого распределительного устройства 220 КВ
На Новосибирской ГЭС полностью обновлено открытое распределительное устройство ОРУ-220 кВ.
После комплексных испытаний оборудование введено в работу.
Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ предназначено для передачи электроэнергии, производимой гидростанцией, в энергосистему Сибири.
Техническое перевооружение началось в 2015 году. Замена оборудования была разделена на шесть этапов. За этот период гидроэнергетики обновили высоковольтные выключатели, разъединители, системы шин, трансформаторы тока и напряжения и др. Работы проводились в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро (ПКМ).
Преимущество нового оборудования заключается в повышении надежности и безопасности, простоте обслуживания, увеличении длительности межремонтного периода, предусмотрена возможность автоматического дистанционного управления при производстве оперативных переключений. Модернизация ОРУ-220 кВ проходила без ограничения энергоснабжения потребителей и остановки технологического процесса.
Техническое перевооружение ОРУ-220 кВ — один из основных проектов комплексной модернизации Новосибирской ГЭС. Ранее была завершена замена гидротурбин, что позволило увеличить установленную мощность ГЭС с 455 до 490 МВт, а также выполнена замена силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд и оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ.
Справка:
РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.
За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 580 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.
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