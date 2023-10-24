Новосибирская ГЭС завершила модернизацию открытого распределительного устройства 220 КВ

На Новосибирской ГЭС полностью обновлено открытое распределительное устройство ОРУ-220 кВ.

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После комплексных испытаний оборудование введено в работу.

Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ предназначено для передачи электроэнергии, производимой гидростанцией, в энергосистему Сибири.

Техническое перевооружение началось в 2015 году. Замена оборудования была разделена на шесть этапов. За этот период гидроэнергетики обновили высоковольтные выключатели, разъединители, системы шин, трансформаторы тока и напряжения и др. Работы проводились в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро (ПКМ).

Преимущество нового оборудования заключается в повышении надежности и безопасности, простоте обслуживания, увеличении длительности межремонтного периода, предусмотрена возможность автоматического дистанционного управления при производстве оперативных переключений. Модернизация ОРУ-220 кВ проходила без ограничения энергоснабжения потребителей и остановки технологического процесса.

Техническое перевооружение ОРУ-220 кВ — один из основных проектов комплексной модернизации Новосибирской ГЭС. Ранее была завершена замена гидротурбин, что позволило увеличить установленную мощность ГЭС с 455 до 490 МВт, а также выполнена замена силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд и оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ.