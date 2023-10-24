Комплекс по выращиванию и переработке салатов запустили на Кубани
Новый комплекс включает в себя агроплощадку «Салаты с моря» в станице Раевской и завод по переработке салатов и овощной продукции «Белая Дача Юг» в станице Брюховецкой.
Инвестиции в проект составили более 2,6 млрд рублей.
Ежегодно комплекс «Салаты с моря» планирует выпускать до 5 тыс. тонн продукции — рукколу, шпинат, салаты айсберг, романо, фриссе и радиччо.
Предприятие предоставит 195 новых рабочих мест.
Переработкой выращенных в станице Раевской салатов и овощной продукции будет заниматься завод «Белая Дача Юг» в станице Брюховецкой. Его производственная мощность — 400 тонн продукции в год.
Этих мощностей достаточно, чтобы ежедневно предоставлять дневную норму овощей и салата для 12,5 млн человек. Отсюда на прилавки магазинов и в предприятия общепита будут поступать мытые салаты, резаные овощи, овощные и фруктовые снеки и другая продукция.
Продукция с перерабатывающего завода в станице Брюховецкой будет поставляться во все предприятия «Вкусно — и точка» по всему Южному федеральному округу (около 100 ресторанов). Новое производство может обеспечить не только Краснодарский край, но и ближайшие регионы, и даже ближнее зарубежье. Завод является крупнейшим не только в России, но и в Восточной Европе.
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24.10.2322:47:31