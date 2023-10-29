Здание трикотажного цеха ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Московской области
Здание трикотажного цеха ввели в эксплуатацию в деревне Пуговичино Ленинского городского округа.
Проект сопровождал Центр Содействия Строительству. Размер инвестиций составил 30 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
«В здании аппаратно-прядильного цеха для изготовления трикотажной пряжи установили пять специализированных станков. Дневной объем выпускаемой продукции составит до 1000 мотков смену, а ежемесячно будут производить до 25 тыс. мотков трикотажа. Площадь объекта — 520 кв. метров.
Создано 30 рабочих мест», — говорится в сообщении.
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