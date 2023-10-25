С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск МБР «Ярс»
С космодрома Плесецк в ходе тренировки стратегических сил сдерживания состоялся практический пуск баллистической ракеты. Об этом сообщают в Кремле.
По этим данным, из Архангельской области запустили ракету «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке.
— Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», — сообщается на официальном сайте администрации президента.
В Кремле сообщают, что в ходе мероприятий проверили уровень подготовки органов военного управления. Задачи, спланированные в ходе тренировки, по их данным, выполнены в полном объеме.
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