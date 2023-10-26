НПП «Салют»: серийный выпуск KVM коммутаторов для удаленного управления оборудованием
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийное производство KVM коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места.
Устройство, созданное на базе российских комплектующих, может применяться, например, на вышках сотовой связи, в серверных системах банков, промышленных цехах и на других объектах.
Оно позволяет существенно оптимизировать работу IT специалистов.
KVM (keyboard, video, mouse — клавиатура, видео, мышь) коммутатор дает возможность администрировать до 10 устройств одновременно. Оборудование обеспечивает постоянный мониторинг ресурсов и состояния оборудования, в том числе, на удаленных объектах и без подключения к глобальной сети. Коммутатор способен выполнять удаленное включение, принудительное выключение, перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.
Аппаратура обеспечивает управление через web-интерфейс, таким образом, установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе, не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.
Аппаратная и программная составляющие решения созданы специалистами НПП «Салют».
«KVM коммутатор — необходимый элемент ИТ-инфраструктуры. Устройство обеспечивает постоянный мониторинг ресурсов и состояния оборудования, например, на бесперебойных производственных линиях и на удаленных объектах, таких как вышки сотовой связи. За счет наличия возможности управлять удаленным компьютером без подключения к глобальной сети, устройство может применяться в серверных системах банков. В ближайшее время мы планируем запустить в производство всю линейку устройств собственной разработки для создания цифровой инфраструктуры — тонких клиентов и KVM удлинителей», — рассказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.
- «Росэлектроника» поставила рекорд по продажам герконов
- «Росэлектроника» начала серийное производство базовых станций стандарта DMR
- Холдинг «Росэлектроника» запустил серийное производство корабельных телевизионных систем