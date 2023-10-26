НПП «Салют»: серийный выпуск KVM коммутаторов для удаленного управления оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийное производство KVM коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места.

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Устройство, созданное на базе российских комплектующих, может применяться, например, на вышках сотовой связи, в серверных системах банков, промышленных цехах и на других объектах.

Оно позволяет существенно оптимизировать работу IT специалистов.

KVM (keyboard, video, mouse — клавиатура, видео, мышь) коммутатор дает возможность администрировать до 10 устройств одновременно. Оборудование обеспечивает постоянный мониторинг ресурсов и состояния оборудования, в том числе, на удаленных объектах и без подключения к глобальной сети. Коммутатор способен выполнять удаленное включение, принудительное выключение, перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.

Аппаратура обеспечивает управление через web-интерфейс, таким образом, установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе, не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.

Аппаратная и программная составляющие решения созданы специалистами НПП «Салют».