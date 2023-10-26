МЭС Востока реконструировали ключевые подстанции Якутии

На подстанциях 220 кВ «Майя» и «Томмот» завершилась реконструкция, которая позволит обеспечить их надежную работу в условиях резких колебаний температур. Энергетики филиала ПАО «Россети» МЭС Востока модернизировали системы в составе комплектных распределительных элегазовых устройств (КРУЭ): построили каркасные утепленные здания и кабельные лотки для защиты оборудования от климатических воздействий. Объекты обеспечивают электроснабжение южных районов Якутии и участвуют в выдаче мощности Нерюнгринской ГРЭС.

Минувшей зимой на подстанциях из-за резких перепадов температур (от -60°С до -25°С) вышли из строя кабельные муфты, соединяющие оборудование КРУЭ 220 (110) кВ с воздушными линиями электропередачи. На данный момент в мире отсутствуют кабельные системы, устойчивые к подобным воздействиям. Поэтому для повышения надежности работы подстанций были разработаны специальные инженерные решения. Проект реализован в сжатые сроки и направлен на снижение рисков в осенне-зимний период. На площадках обеих подстанций энергетики возвели утепленные здания, в которых теперь размещается оборудование, модернизированы 32 ячейки КРУЭ. Реконструкция ПС 220 кВ «Майя» и «Томмот» является частью плана мероприятий по повышению надежности и устойчивости функционирования энергосистемы Якутии, согласованного и утвержденного Правительством региона.