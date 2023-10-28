В Башкирии запустили завод по выпуску полимерных смол

© ufa.bezformata.com

На территории опережающего развития (ТОР) «Нефтекамск» состоялась торжественная церемония запуска завода полимерных смол резидента ООО «Аттика-Нефтекамск», входящего в группу компаний «Аттика». В августе 2023 года предприятие было включено минэкономразвития России в реестр резидентов ТОР «Нефтекамск». Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Общий объем инвестиций в проект составил 320 млн рублей, создано 48 рабочих мест. Новое предприятие будет выпускать связующие компоненты для производства лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая промышленные, автомобильные грунтовки и покрытия, а также строительных материалов. Данный завод — второй, построенный в Нефтекамске. Первым предприятием группы компаний, запущенным на ТОР «Нефтекамск» стало ООО «Аттика-Уфа», производящее полимеры. В его развитее инвестировано более 300 млн рублей, трудоустроено 19 человек.

© utv.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WEa-9ds8ct8

Всего на сегодняшний день на ТОР «Нефтекамск» работают 22 резидента, которые уже вложили в экономику республики более 1,1 млрд рублей. На этих предприятиях трудятся более тысячи нефтекамцев.