Школа и детский сад открылись в Забайкальском крае

© primamediamts.servicecdn.ru

В посёлке Могзон Забайкальского края открылся крупный образовательный комплекс, который софинансировался РЖД.

Комплекс состоит из школы, рассчитанной на 500 учеников и детского сада на 120 мест. В нём находятся 20 учебных кабинетов, три спортзала, актовый зал на 207 зрителей, библиотека площадью 300 квадратных метров, служебно-бытовые помещения. На территории комплекса имеются спортивная зона с площадками для спортивных игр и территория для прогулок воспитанников детского сада. В общей сложности, комплекс способен вместить в себя более 600 человек.

Строительство и оборудование комплекса обошлось в 1,6 млрд рублей.

В здании будут учиться дети из Могзона, Хилка, Укурика и Загарино, всего в школе 20 классов на 25 учеников. В детском саду смогут находиться 120 малышей и всего 10 групп.

Учебному заведению присвоили имя Героя Советского Союза Владимира Кочнева.

Образовательные учреждения при поддержке ОАО «РЖД» строятся с 2009 года. В частности, были построены детские сады в Забайкальске, Чите, Карымской и Борзе. Сейчас на средства «РЖД» ведется строительство дошкольных учреждений в Хилке и в Аксеново-Зиловском. ЗабЖД обеспечивает работу РЖД-лицеев в Толбаге, Ульякане, Ерофее Павловиче и Адриановке, развивает систему опорных муниципальных школ. Могзон стал шестым населенным пунктом в Забайкалье, где в образовательном учреждении открыт специализированный класс с углубленной профориентационной подготовкой.

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

Фото — https://chitame...d9vl8k928114511