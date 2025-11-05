MAX
termometrix Детские сады и школы

В поселке Талая Магаданской области торжественно открыли новую школу-детский сад

Строительство школы-детского сада на 90 школьников и 25 дошкольников реализовано в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий.Общая площадь школы составляет 4150 кв. м.

Школа состоит из III блоков:I — детский сад, рассчитанный на 2 групповые ячейки — младшей и старшей группы, II — начальная и средняя школа c современными классами и оборудованными лаборантскими, а также рекреацией, библиотекой и актовым залом на 72 места,III — спортивный, включающий в себя спортивный зал, инвентарную, комнату тренера с душевой, раздевалки с душевым и санузлами.

Источник: magadanmedia.ru

