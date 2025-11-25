В Москве открылся новый образовательный комплекс
Появилось четырехэтажное здание, созданное в рамках Адресной инвестиционной программы. Комплекс включает два корпуса — детский сад на 125 воспитанников и школу на 300 учеников.
Школьная часть оснащена универсальными и профильными кабинетами, ИТ-полигоном, исследовательскими лабораториями, спортивными и актовыми залами, медиатекой и зонами отдыха.
В детсадовском блоке предусмотрены просторный входной холл, комфортные групповые помещения и зал для физкультуры.
