В Боровском районе Калужской области запущен новый завод полимеров

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В индустриальном парке «Ворсино» в Боровском районе введён в эксплуатацию новый завод компании «ИММИД».

Известно, что инвестиции в проект составили 470 млн рублей, здесь создано 50 рабочих мест.

В настоящее время завершены работы по строительству современного цеха площадью 1900 кв. м. Выполнены работы по устройству открытого склада готовой продукции. Закончен монтаж трёх производственных линий. В планах на следующих этапах вложить ещё 200 млн рублей.

Суммарная мощность производственных линий составит до 12 тыс. тонн в год. Их особенность — длительный срок службы: более 100 лет.

Интенсивный рост рынка полимерных труб в России продолжается третий год подряд. Росло и потребление трубных полимеров. В 2022 году в России оно достигло 810 тыс. тонн. Годовой прирост составил 18% (с 685 тыс. тонн по итогам 2021).

Интересно, что прошло всего четыре месяца с момента подписания инвестиционного соглашения о строительстве предприятия на полях ПМЭФ-2023 до пуска производства.

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