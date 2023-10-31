Воскрешение «Чумного»
В рамках проекта «Остров фортов» специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают реставрацию уникальных фортов Кронштадта, в том числе самого загадочного из них — имени «Александра I» («Чумного»).
Спасать от разрушения крепость, основанную в 1836 году, военстроевцам приходится в окружении моря. Их задача не только бережно воссоздать исторический облик зданий, но и приспособить их для современного использования туристами. Сейчас здесь в две смены ежедневно трудятся 95 человек, привлечено 5 единиц техники. Готовность объекта — 60%.
«Работы проведены масштабные, но есть свои сложности. Например, единственный вход в форт — всего 2,5 на 3,5 метра. Приходится специально подбирать технику: на месте монтировали подходящий по размерам кран. Но мы справляемся, идем в графике», — рассказал военный строитель Александр Артушников.
Трехэтажное сооружение в форме полуовала с двором в центре имеет размеры 90×60 метров. В горжевой (тыльной) части строение двухъярусное, оборудовано пристанью. Всего в форте около 200 различных помещений общей площадью более 5000 м².
К реконструкции «Александра I» специалисты Военно-строительной компании МО РФ (ВСК) приступили в 2021 году. За это время они уже демонтировали аварийные участки строения, перегородки, проемы и перекрытия, искажающие исторический облик памятника, вывезли более 6000 м³ мусора. Привели в порядок водонапорную башню, восстановили покрытие бруствера из свинцовых листов, изготовили и установили столярные оконные заполнения и элементы исторического металлодекора (скульптуру двуглавого орла, львиные маски и ограждения балкона).
Отсыревшую за годы забвения старую кирпичную кладку военные строители аккуратно разобрали и воссоздали с помощью вычинки — реставрации наиболее сильно поврежденных участков. Чтобы восстановить несущие способности мощных каменных стен форта, специалисты усилили своды методом торкретирования с послойным армированием сеткой и сплошного инъектирования трещин (специальных точечных «строительных уколов»). Эта технология позволяет сохранить целостность материала путем закачки в него специальных бетонных составов.
Реставраторы уже расчистили аутентичную чугунную лестницу и казематы с бойницами. По историческим материалам изготовили дубовые ворота главного входа, облицованные медными листами. Полностью отреставрировали гранитную облицовку фасада после пожара, который произошел в 80-х годах прошлого века: вернули его исторический цвет — бежевый гранит.
Сделаны входные двери и кованые ограждения второго этажа, изготовлены и смонтированы столярные оконные заполнения. Воссоздана уникальная обходная чугунная галерея общим весом 43 тонны, из бронзы отлито 335 килограммов художественных архитектурных деталей.
Сейчас специалисты ВСК завершают реставрацию дворовых фасадов, восстанавливают геометрию оконных и дверных проемов, декор из гранита и известняка, каменные архитектурные детали, лестничные клетки, отделку интерьеров и чугунных лестниц. Ведут работы по устройству инженерных сетей и гидроизоляции сводов подвала.
«Задача в этом году — сделать часть кровли. Сейчас будет монтироваться „пирог“, начнется финишное покрытие. По историческим аналогам планирум изготовить бронзовые таблички и надписи, оконные заполнения дворовых фасадов, воссоздать деревянную смотровую башню», — делится планами Александр Артушников.
В процессе реставрации военстроевцы сделали удивительные открытия. К примеру, выяснили, что форт стоит на 5335 12-метровых сваях — это его ключевая конструктивная особенность. Обнаружили поворотные рамы для пушек, рельсы для подвоза снарядов и другие редкие артефакты.
Форт «Император Александр I» — один из самых красивых в Кронштадте. Своими формами он напоминает знаменитый французский «Форт Боярд». Внешне они похожи, но российская крепость появилась на 12 лет раньше и почти вдвое превосходит Боярд размерами.
«Александр I» считался уникальным сооружением для своего времени как по фортификационным качествам, так и по мощи артиллерийского вооружения. Он стал первым многоярусным фортом в Кронштадтской крепости эпохи пика гладкоствольной артиллерии и мог вместить гарнизон в тысячу человек и 137 орудий: 103 из них — в амбразурах, ещё 34 — наверху.
Форт трижды приводился в состояние боевой готовности, но участия в боевых действиях так ни разу и не принял, поскольку неприятельские корабли опасались близко подходить к его огневым позициям.
Свою известность и второе название «Чумной» он приобрёл благодаря находившейся в нем противочумной лаборатории, открытой в крепости в связи с угрозой надвигающейся эпидемии. Она проработала 15 лет — с 1899 по 1914 годы. Форт был полностью изолирован от внешнего мира. Необходимые припасы и подопытных животных завозил единственный катер под названием «Микроб». Создавая вакцину, врачи-эпидемиологи месяцами не покидали крепость. Тестировали препараты на лошадях, зебрах, оленях, верблюдах, обезьянах, морских свинках и других животных.
Несмотря на все меры предосторожности, инфекция дважды выходила из-под контроля: в 1904 и 1907 годах. Два врача погибли от чумы. Но в начале XX века русская противочумная вакцина была изобретена в крепости «Александр I». После революции 1917-го лаборатория была закрыта.
С 1920 года форт использовался как склад минно-трального оборудования. В 1959-1985 годах сооружение находилось в ведении ВМФ России. Во время съемок фильма «Порох», посвященного блокаде Ленинграда, в 1985-м форт подожгли. Его фасад почернел. В конце 1990-х — начале 2000-х здесь проходил ежегодный фестиваль электронной музыки «FortDance». После 2005 года форт не эксплуатировался.
Планируется, что в 2024 году отреставрированный и обновленный культурно-исторический объект откроют для туристов.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fbqaBSQ9-kw
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31.10.2321:45:52