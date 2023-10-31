Воскрешение «Чумного»

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В рамках проекта «Остров фортов» специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают реставрацию уникальных фортов Кронштадта, в том числе самого загадочного из них — имени «Александра I» («Чумного»).

Спасать от разрушения крепость, основанную в 1836 году, военстроевцам приходится в окружении моря. Их задача не только бережно воссоздать исторический облик зданий, но и приспособить их для современного использования туристами. Сейчас здесь в две смены ежедневно трудятся 95 человек, привлечено 5 единиц техники. Готовность объекта — 60%.

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«Работы проведены масштабные, но есть свои сложности. Например, единственный вход в форт — всего 2,5 на 3,5 метра. Приходится специально подбирать технику: на месте монтировали подходящий по размерам кран. Но мы справляемся, идем в графике», — рассказал военный строитель Александр Артушников.

Трехэтажное сооружение в форме полуовала с двором в центре имеет размеры 90×60 метров. В горжевой (тыльной) части строение двухъярусное, оборудовано пристанью. Всего в форте около 200 различных помещений общей площадью более 5000 м².

К реконструкции «Александра I» специалисты Военно-строительной компании МО РФ (ВСК) приступили в 2021 году. За это время они уже демонтировали аварийные участки строения, перегородки, проемы и перекрытия, искажающие исторический облик памятника, вывезли более 6000 м³ мусора. Привели в порядок водонапорную башню, восстановили покрытие бруствера из свинцовых листов, изготовили и установили столярные оконные заполнения и элементы исторического металлодекора (скульптуру двуглавого орла, львиные маски и ограждения балкона).

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Отсыревшую за годы забвения старую кирпичную кладку военные строители аккуратно разобрали и воссоздали с помощью вычинки — реставрации наиболее сильно поврежденных участков. Чтобы восстановить несущие способности мощных каменных стен форта, специалисты усилили своды методом торкретирования с послойным армированием сеткой и сплошного инъектирования трещин (специальных точечных «строительных уколов»). Эта технология позволяет сохранить целостность материала путем закачки в него специальных бетонных составов.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

Реставраторы уже расчистили аутентичную чугунную лестницу и казематы с бойницами. По историческим материалам изготовили дубовые ворота главного входа, облицованные медными листами. Полностью отреставрировали гранитную облицовку фасада после пожара, который произошел в 80-х годах прошлого века: вернули его исторический цвет — бежевый гранит.

Сделаны входные двери и кованые ограждения второго этажа, изготовлены и смонтированы столярные оконные заполнения. Воссоздана уникальная обходная чугунная галерея общим весом 43 тонны, из бронзы отлито 335 килограммов художественных архитектурных деталей.

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Сейчас специалисты ВСК завершают реставрацию дворовых фасадов, восстанавливают геометрию оконных и дверных проемов, декор из гранита и известняка, каменные архитектурные детали, лестничные клетки, отделку интерьеров и чугунных лестниц. Ведут работы по устройству инженерных сетей и гидроизоляции сводов подвала.

© vskmo.ru

«Задача в этом году — сделать часть кровли. Сейчас будет монтироваться „пирог“, начнется финишное покрытие. По историческим аналогам планирум изготовить бронзовые таблички и надписи, оконные заполнения дворовых фасадов, воссоздать деревянную смотровую башню», — делится планами Александр Артушников.

В процессе реставрации военстроевцы сделали удивительные открытия. К примеру, выяснили, что форт стоит на 5335 12-метровых сваях — это его ключевая конструктивная особенность. Обнаружили поворотные рамы для пушек, рельсы для подвоза снарядов и другие редкие артефакты.

Форт «Император Александр I» — один из самых красивых в Кронштадте. Своими формами он напоминает знаменитый французский «Форт Боярд». Внешне они похожи, но российская крепость появилась на 12 лет раньше и почти вдвое превосходит Боярд размерами.

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«Александр I» считался уникальным сооружением для своего времени как по фортификационным качествам, так и по мощи артиллерийского вооружения. Он стал первым многоярусным фортом в Кронштадтской крепости эпохи пика гладкоствольной артиллерии и мог вместить гарнизон в тысячу человек и 137 орудий: 103 из них — в амбразурах, ещё 34 — наверху.

Форт трижды приводился в состояние боевой готовности, но участия в боевых действиях так ни разу и не принял, поскольку неприятельские корабли опасались близко подходить к его огневым позициям.

© vskmo.ru

Свою известность и второе название «Чумной» он приобрёл благодаря находившейся в нем противочумной лаборатории, открытой в крепости в связи с угрозой надвигающейся эпидемии. Она проработала 15 лет — с 1899 по 1914 годы. Форт был полностью изолирован от внешнего мира. Необходимые припасы и подопытных животных завозил единственный катер под названием «Микроб». Создавая вакцину, врачи-эпидемиологи месяцами не покидали крепость. Тестировали препараты на лошадях, зебрах, оленях, верблюдах, обезьянах, морских свинках и других животных.

Несмотря на все меры предосторожности, инфекция дважды выходила из-под контроля: в 1904 и 1907 годах. Два врача погибли от чумы. Но в начале XX века русская противочумная вакцина была изобретена в крепости «Александр I». После революции 1917-го лаборатория была закрыта.

© vskmo.ru

С 1920 года форт использовался как склад минно-трального оборудования. В 1959-1985 годах сооружение находилось в ведении ВМФ России. Во время съемок фильма «Порох», посвященного блокаде Ленинграда, в 1985-м форт подожгли. Его фасад почернел. В конце 1990-х — начале 2000-х здесь проходил ежегодный фестиваль электронной музыки «FortDance». После 2005 года форт не эксплуатировался.

Планируется, что в 2024 году отреставрированный и обновленный культурно-исторический объект откроют для туристов.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fbqaBSQ9-kw