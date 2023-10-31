ГТЛК поставила ещё 9 автобусов в Калугу
Компания передала в лизинг МУП ГЭТ «УКТ» города Калуги 9 автобусов ПАЗ-422320-04 из линейки CITYMAX.
Поставка осуществлена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
Источник: https://www.gtlk.ru/
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