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Транспорт и логистика

ГТЛК поставила ещё 9 автобусов в Калугу

 © www.gtlk.ru

Компания передала в лизинг МУП ГЭТ «УКТ» города Калуги 9 автобусов ПАЗ-422320-04 из линейки CITYMAX.

Поставка осуществлена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

https://t.me/ao_gtlk/1375

Источник: https://www.gtlk.ru/

ПАЗ-422320-04, Калужская область
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