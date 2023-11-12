Завершена реконструкция станции Северобайкальск

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На Восточно-Сибирской железной дороге завершена реконструкцию станции Северобайкальск, которая также является частью БАМа. На станции смонтировали два дополнительных пути и удлинили два действующих.

Обновлённая станция сможет вмещать товарные составы длиной до 76 вагонов. Это повышает объёмы грузовых перевозок вместе со свободным пропуском пассажирских поездов. На станции установили шумозащитные экраны длиной 1,5 км для снижения шумов и вибраций.

Также в рамках модернизации железнодорожники уложили 10 новых стрелочных переводов, смонтировали 4,4 км контактной сети, протянули 168 км новых линий СЦБ и связи. Во время ремонтных работ было отсыпано 5,8 тыс. кубометров земляного полотна.

Обновили и систему управления станцией: теперь она не аналоговая, а микропроцессорная. Это помогло увеличить не только скорость рабочих процессов, но и безопасность движения. Также новая система обладает рядом функций, позволяющих более качественно обслуживать устройства железнодорожной автоматики, повышая её эффективность в несколько раз. Одна из таких функций — самодиагностика и дистанционный мониторинг.

Основная цель проведённого ремонта — освоение дополнительных объёмов перевозок грузов, следующих в направлении Дальнего Востока. На время строительства перевозочный процесс не прекращался.

Фото — https://vk.com/...k1404i313210219

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