Второй энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию
1 ноября 2023 года энергоблок № 2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») принят в промышленную эксплуатацию.
Приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока. Станция стала первым полностью реализованным зарубежным проектом «Росатома» с реакторами ВВЭР-1200.
Согласно контрактным обязательствам с этого момента Росатом берет на себя ответственность за работоспособность оборудования блока в период действия гарантийных обязательств.
13 мая 2023 года блок был впервые синхронизирован с сетью и выдал первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему Республики Беларусь, а 19 июня выведен на проектную мощность. На сегодняшний день блок выработал более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40% потребностей Республики Беларусь в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.
«Второй энергоблок ВВЭР-1200 Белорусской АЭС, самый современный и безопасный, передан в промышленную эксплуатацию. Белорусская АЭС стала первой ласточкой развития наших технологий поколения III+ за рубежом. Оба энергоблока Белорусской АЭС выдают в энергосистему страны киловатты энергии и уже доказали свою надежность. Успешная и своевременная реализация проекта сооружения АЭС стала возможной благодаря совместной, слаженной работе российских и белорусских специалистов. Уверен, что наша АЭС в Беларуси станет примером для многих потенциальных зарубежных партнеров Росатома. Сегодня сооружение энергоблоков ВВЭР-1200 уже идет в Бангладеш, Венгрии, Египте, Турции и Китае», — отметил вице-президент АО АСЭ — директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.
Справка:
Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт располагается в г. Островец (Республика Беларусь). «Сердцем» энергоблоков АЭС являются флагманские реакторы Росатома ВВЭР-1200, которые уже доказали свою эффективность и надежность при эксплуатации референтных энергоблоков в России. Блоки на основе реакторов ВВЭР-1200 относятся к поколению III+ и соответствуют всем постфукусимским требованиям по безопасности: они сочетают в себе активные и пассивные системы защиты, делающие АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Сейчас эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе таких реакторов — четыре в России и два в Республике Беларусь. Активное строительство АЭС по российской технологии идет также в Бангладеш, Венгрии, Египте, Турции и Китае.
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