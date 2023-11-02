Инновационное оборудование для перевозки сжиженных газов

Компания «Газпром гелий сервис» и предприятие «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» представили инновационный контейнер-цистерну модели КЦ.Т75-45/0,8.

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Опытный образец изготовлен «Уралкриомашем» по заказу «Газпром гелий сервиса» для обеспечения транспортировки и временного хранения криогенных продуктов — сжиженного природного газа (СПГ), азота, кислорода, этилена и других сжиженных газов.

По спектру криогенных продуктов разработка не имеет аналогов в России. Презентация новой разработки состоялась в рамках XII Петербургского международного газового форума.

«Газпром гелий сервис» ведет комплексную работу по созданию и развитию инфраструктуры производства и логистики сжиженного природного газа. Формирование собственного парка контейнеров требуется для обеспечения перевозки сжиженных газов в рамках проектов ПАО «Газпром», — отметила генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

«Безусловно, основные усилия предприятий концерна „Уралвагонзавод“ сегодня направлены на выполнение заданий гособоронзаказа. Вместе с тем задачи, поставленные президентом, по диверсификации производства никто не отменял. Поэтому концерн продолжает работу по разработке и выпуску новой высокотехнологичной продукции гражданского назначения. И новейшая контейнер-цистерна — яркий тому пример», — отметил и.о. заместителя генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Андрей Абакумов.

Максимальная вместимость сосуда универсального контейнера-цистерны достигает 45 кубических метров, а время бездренажного хранения СПГ составляет не менее 80 суток. Объем внутреннего сосуда увеличен за счет вынесения шпангоутов на наружную поверхность цистерны, а также применения новой технологии закатки и раскрепления внутреннего сосуда. Межстенное пространство заполнено многослойной криогенной суперизоляцией.

«Мы занимаемся производством криогенного оборудования, специализированных железнодорожных вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн по индивидуальным техническим характеристикам заказчика. Инновационное изделие, представленное сегодня на XII Петербургском международном газовом форуме, является уникальным предложением на рынке России. Следующим шагом совместного проекта будет проработка вопроса серийного выпуска изделия на производственных площадях предприятия», — рассказал генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.

В рамках совместного проекта компании ведут работу по серийному выпуску представленного оборудования на производственных площадях «Уралкриомаша». В дальнейшем перевозка цистерн с криогенной продукцией будет обеспечена на тягачах «Газпром гелий сервиса», использующих СПГ в качестве моторного топлива.

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