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Детские сады и школы

Детский сад с бассейном построили в Невском районе Петербурга

 © cdn.iportal.ru

Новый детский сад на 140 детей введен в эксплуатацию в Невском районе Санкт-Петербурга. Строительство дошкольного образовательного учреждения велось по национальному проекту «Демография.

Внутри детского сада предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, столовая и помещения для образовательной деятельности. На территории созданы спортивная и зона отдыха, где дети смогут активно проводить время на свежем воздухе.


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Источник: https://национальныепроекты.рф/news...stroili-v-nevskom-rayone-peterburga

детский сад, Санкт-Петербург
  • alex4spb alex4spb
    02.11.2313:49:53

    Невский район, он большой.

    А детский сад расположен по адресу: Архивная улица, д. 3, корпус 2, стр. 1.

    https://www.kom....ru/doc/6309979

    Там раньше была промзона: хим.завод лаков и красок «Пигмент», хим.завод «Реактив», завод «Аэрок СПб».

    Потом этот участок поделили между собой «Группа ЛСР» и Setl Group и развернули там масштабное жилое строительство.

    #1271009
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