Детский сад с бассейном построили в Невском районе Петербурга

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Новый детский сад на 140 детей введен в эксплуатацию в Невском районе Санкт-Петербурга. Строительство дошкольного образовательного учреждения велось по национальному проекту «Демография.

Внутри детского сада предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, столовая и помещения для образовательной деятельности. На территории созданы спортивная и зона отдыха, где дети смогут активно проводить время на свежем воздухе.





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