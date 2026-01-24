В Санкт-Петербурге открылся новый детский сад
Состоялось торжественное открытие нового детского сада № 93 Приморского района на территории жилого комплекса «Чистое небо».
Трёхэтажное здание, рассчитано на 12 групп — 220 малышей от 1,5 до 7 лет. Внутри, кроме просторных спален и игровых комнат, разместились кружковые и образовательные кабинеты, музыкальный класс, кухня и медицинский кабинет, бассейн и физкультурный зал.
Во дворе предусмотрено двенадцать игровых зон с теневыми навесами, качелями, горками и игровыми комплексами. Для занятий физкультурой и активных игр оборудованы две спортплощадки. А еще обустроена метеоплощадка, где малыши смогут наблюдать за погодными явлениями.
