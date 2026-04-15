Второй корпус детского сада № 10 Василеостровского района открылся сегодня, 15 апреля, на Наличной улице. Он расположен в новом жилом квартале у Галерной гавани и рассчитан на 280 мест.

Это уже второй детский сад, введённый в районе с начала года. В 2026 году на Васильевском острове запланировано открытие ещё трёх дошкольных учреждений общей вместимостью 465 мест.

В новом здании оборудованы физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная пещера, кабинеты специалистов, медицинская зона, прачечная и пищеблок. Созданы все условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Оформление интерьеров знакомит детей с достопримечательностями Петербурга. На одном из этажей представлена большая интерактивная карта Северной столицы с миниатюрными символами города, которые дали названия группам детского сада — «Метеоры», «Чижики-Пыжики», «Фонтанчики».

Во дворе размещены игровые и спортивные площадки, высажены деревья и декоративные растения. Предусмотрено место для хранения колясок, велосипедов и самокатов. Здание и территория детского сада находятся под круглосуточным видеонаблюдением, внедрены современные системы контроля доступа.

