Детский экологический центр с зимним садом открылся в Челябинске

© cheltv.ru

Зимний сад с редкими растениями, живой уголок с 20 видами животных и современное оборудование для занятий. В Челябинске открылся новый Детский экологический центр. В нем уже занимаются полторы тысячи школьников и дошколят.

Полина Конищева вместе со своей подругой внимательно вглядываются в объективы микроскопов. Они изучают строение собственных волос. В новом детском экологическом центре школьники познают окружающий мир на практике.

«Мы здесь изучаем биологию, экологию природы. Мне стало интересно, потому что я хочу поступить после 11 класса на эколога», — рассказывает школьница Полина Конищева.

В детском экоцентре занятия проводят и с дошкольниками. Сегодня они изучают листья растений.

Знакомятся ребята не только с флорой, но и фауной.

«Одна из самых популярных комнат детского экологического центра — живой уголок. Здесь около 20 видов животных, за которыми школьники ухаживают сами и учатся взаимодействию», — отмечает корреспондент Данил Рабуш.

Особенно здесь много кроликов. Педагоги рассказывают, что их в этом году приносили те, кому подарили пушистых зверьков. И дети понимают, что животные — не игрушки, а в качестве презента их вовсе не стоит использовать. А вот контурные карты могут стать отличным подарком для будущих географов.

— Вы знаете количество озер в Челябинской области?

— Более трех тысяч.

— Молодцы.

Помещение для детского экоцентра предоставил муниципалитет.

Когда-то детский экологический центр был клубом юных натуралистов. Теперь здесь школьники готовятся к будущим экзаменам и экспедициям.

© cheltv.ru

© cheltv.ru

© vecherka.su

https://vecherk..._medium=desktop

Фото: t.me/natalyakotova74official

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для городости за Россию.