«Калашников» выполнил трехлетний контракт по поставкам АК-12

Концерн «Калашников» выполнил трехлетний контракт по поставке автомата АК-12 в адрес Минобороны России.

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Об этом сообщил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников на пресс-конференции в честь Международного дня военного журналиста. Контракт был заключен в 2021 году и стал самым крупным долгосрочным контрактом «Калашникова» на поставку боевого стрелкового оружия.

«В этом месяце мы должны получить обратную связь по результатам опытно-войсковых испытаний автомата АК-12 образца 2023 года, который представили в мае», — сказал Лушников.

Напомним, 5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России. Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению.

По сравнению с моделью 2018 года, когда АК-12 был принят на вооружение, в его образец 2023 года по техническому заданию Министерства обороны РФ был внесен ряд существенных изменений. В частности, был доработан диоптрический прицел: он стал более универсальным, более всепогодным. Система управления предохранителем стала двусторонней, что особенно важно для стрелков-левшей. Дульное устройство на новой модели — несъемное, что делает удобным присоединение приспособления малошумной стрельбы поверх пламегасителя. Наконец, модель получила конструктивно новое, более совершенное цевье.

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