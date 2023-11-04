Новости благоустройства территорий
Конкурс «Российская премия по ландшафтной архитектуре»
«Комплексное благоустройство зоны отдыха на Смоляном мысе в границах исторического поселения федерального значения город Выборг».
Данное пространство отражает идею красоты, неразрывности, ценности, исторической памяти, сакральности — своеобразное «Ожерелье Выборга». Смоляной мыс — эстетически привлекательная среда, которая содержит в себе событийно-наполненные общественные пространства, МАФы, новые точки обзора градостроительных достопримечательностей, и становится центром притяжения горожан. Градостроительная композиция прибрежной территории Смоляного мыса должна быть завершена формированием единого вело-пешеходного маршрута, объединяющего архитектурно, социально и культурно-значимые общественные пространства.
Проект «Комплексное-благоустроенное публичное пространство в с. Старая Ладога» станет участником номинации «Самое благоустроенное сельское поселение России». Элементы благоустройства в сочетании с природно-ландшафтной средой, архитектурными ансамблями монастырей и староладожской крепостью создают уникальную среду, характерную для современного исторического поселения. Важно отметить, на данный момент, в Старой Ладоге благоустраивается общественное пространство у Староладожского дворца культуры, завершается строительство «Хрустального мостика».
Благоустройство «ЖК Прайм Парк» город Москва
Альметьевск
ЖК «Ольховский парк».Екатеринбург
Заневский парк.Санкт-Петербург
Парк в ЖК «Салават Купере».Татарстан
Сквер «Осенний марафон».Санкт-Петербург
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