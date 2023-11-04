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Города и сёла России

Новости благоустройства территорий

 © rcmm.ru

Конкурс «Российская премия по ландшафтной архитектуре»

«Комплексное благоустройство зоны отдыха на Смоляном мысе в границах исторического поселения федерального значения город Выборг».

 © arch.lenobl.ru

Данное пространство отражает идею красоты, неразрывности, ценности, исторической памяти, сакральности — своеобразное «Ожерелье Выборга». Смоляной мыс — эстетически привлекательная среда, которая содержит в себе событийно-наполненные общественные пространства, МАФы, новые точки обзора градостроительных достопримечательностей, и становится центром притяжения горожан. Градостроительная композиция прибрежной территории Смоляного мыса должна быть завершена формированием единого вело-пешеходного маршрута, объединяющего архитектурно, социально и культурно-значимые общественные пространства.

 © luna-info.ru

Проект «Комплексное-благоустроенное публичное пространство в с. Старая Ладога» станет участником номинации «Самое благоустроенное сельское поселение России». Элементы благоустройства в сочетании с природно-ландшафтной средой, архитектурными ансамблями монастырей и староладожской крепостью создают уникальную среду, характерную для современного исторического поселения. Важно отметить, на данный момент, в Старой Ладоге благоустраивается общественное пространство у Староладожского дворца культуры, завершается строительство «Хрустального мостика».

 © arch.lenobl.ru

 © arch.lenobl.ru

Благоустройство «ЖК Прайм Парк» город Москва

 © cud.news

 © cdn-p.cian.site

 © cdn-p.cian.site

 © cdn-p.cian.site

Альметьевск

 © avatars.dzeninfra.ru

ЖК «Ольховский парк».Екатеринбург

 © olh-park.ru

 © olh-park.ru

 © olh-park.ru

 © olh-park.ru

 © olh-park.ru

 © olh-park.ru

 © olh-park.ru

Заневский парк.Санкт-Петербург

 © media.kudago.com

 © cdn.bg.ru

 © media.kudago.com

 © media.kudago.com

 © media.kudago.com

 © media.kudago.com

Парк в ЖК «Салават Купере».Татарстан

 © tatar-inform.ru

Сквер «Осенний марафон».Санкт-Петербург

 © paperpaper.io

 © paperpaper.io

 © paperpaper.io


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Источник: https://alaros.ru/index/itogi_konkursa/0-63

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