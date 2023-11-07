Человекоподобные роботы уже не фантастика. Их делают в Перми

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Многие из вас не только знают о компании Промобот, но и встречали их роботов, и даже, возможно, общались с ними. Пермская компания продает своего сервисного робота в 42 страны мира и является крупнейшим производителем сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы.

Но мало кто знает, что компания сегодня ведет разработки и человекоподобных роботов, полностью имитирующих человеческую внешность и даже мимику.

Я побывал на заводе Промобот в Перми, и увидел как компания производит роботов.

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©Видео с youtube.com

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