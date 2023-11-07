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Своими глазами

Человекоподобные роботы уже не фантастика. Их делают в Перми

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Многие из вас не только знают о компании Промобот, но и встречали их роботов, и даже, возможно, общались с ними. Пермская компания продает своего сервисного робота в 42 страны мира и является крупнейшим производителем сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы.

Но мало кто знает, что компания сегодня ведет разработки и человекоподобных роботов, полностью имитирующих человеческую внешность и даже мимику.

Я побывал на заводе Промобот в Перми, и увидел как компания производит роботов.

Смотрите видео далее…

©Видео с youtube.com

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  • rvk
  • 4
промобот, пермь, роботы, робототехника
  • Аlex М Аlex М
    07.11.2301:21:48

    Прошу прощения, человекоподобные — те что ходят на 2. Очень интересно, ведет ли фирма попытки создания ходящих роботов

    #1271238
  • Сергей Мурашов Сергей Мурашов
    07.11.2310:44:55

    Для автора или модераторов. Простите за то, что не по теме. В последнем абзаце, там где ссылка на телеграм-канал, уберите лишнюю букву О в слове «гордости».

    #1271250
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    07.11.2312:25:55

    Робот-андроид Арди с выставки «Россия» действительно впечатляет. Но его, кажется, другая компания разработала.

    #1271259
  • Нет аватара siberia2012
    07.11.2313:15:32

    Пермь мировая столица роботов    Честно говоря немного жутковато становится от того как кожу лица натягивают на скелет робота. Так глядишь и фантастика станет явью в её жутких вариантах. Хотя уже стала со всеми этими квадрокоптерами.

    #1271264
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