В Москве после реконструкции открыли новые поликлиники

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195-я поликлиника на улице Крылатские холмы после реконструкции

Поликлиника для взрослых Городская поликлиника № 195 располагает современнейшей техникой и предлагает своим пациентам условия и качество услуг на высоком уровне.

Детская городская поликлиника № 118, филиал № 2 (Бартеневская ул., 61) после капитального ремонта

Было:

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Стало:

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