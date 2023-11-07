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Медучреждения

В Москве после реконструкции открыли новые поликлиники

 © im2.ezgif.com

195-я поликлиника на улице Крылатские холмы после реконструкции

Поликлиника для взрослых Городская поликлиника № 195 располагает современнейшей техникой и предлагает своим пациентам условия и качество услуг на высоком уровне.

Детская городская поликлиника № 118, филиал № 2 (Бартеневская ул., 61) после капитального ремонта

Было:

 © im2.ezgif.com

Стало:

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

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Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.345/

модернизация здравоохранения, Москва
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