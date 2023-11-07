На Сахалине открыли современный Центр единоборств

© vve.sakhsport.ru

В Южно-Сахалинске открыли современный Центр единоборств, в котором ежесуточно будут тренироваться более 400 спортсменов. Воспитанники учреждения смогут в самых комфортных условиях заниматься боксом, кикбоксингом, самбо, дзюдо, каратэ и фехтованием. Помимо тренировок здесь будут проходить муниципальные, региональные, всероссийские и международные соревнования.

Строительство крупного спортивного объекта началось в 2019 году. Его общая площадь — более 5 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании предусмотрели помещения для тренировок со всем необходимым снаряжением. Островным атлетам доступны ринги, боксерские груши и различные тренажеры.

Для восстановления и реабилитации атлетов обустроены комнаты сухого пара и медицинские кабинеты. При оснащении учитывались пожелания тренеров и спортсменов — они смогли осмотреть будущий Центр единоборств и озвучить свои предложения.

Центр единоборств будет доступен не только спортсменам, но и всем желающим посещать дополнительные тренировки.

Церемония открытия комплекса собрала более 600 зрителей. В ходе торжественного мероприятия состоялись первые поединки и показательные выступления бойцов. Кроме того, островные спортсмены Семен Губайдулин и Сон Чен Су были награждены почетными знаками «Мастер спорта России».

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

https://sakhali...5f474a6d04fa867

https://vve.sak.../archives/14302

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.