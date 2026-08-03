В Южно-Сахалинске открыли новую детскую поликлинику на 11 тыс. человек
Медучреждение рассчитано на обслуживание порядка 11 тысяч детей, здесь готовы проводить до 250 посещений в смену. Новое здание разгрузит главный корпус детской поликлиники на улице Емельянова.
Медицинскую помощь в регионе развивают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе детской поликлиники пациенты смогут получить комплексную медицинскую помощь. Здесь открыт прием педиатра, невролога, оториноларинголога, гинеколога, хирурга, эндокринолога, аллерголога и травматолога-ортопеда. Впервые в штате учреждения на базе нового корпуса будут работать врачи редких профилей — ревматолог, мануальный терапевт, остеопат и уролог-андролог. При острых заболеваниях пациентов готовы принимать в кабинете неотложной помощи и доврачебном кабинете.
«Поликлиника будет обслуживать 12 педиатрических участков, которые ранее были прикреплены к корпусу на улице Сахалинской, 23. Учреждение располагалось в жилом доме, в небольшом помещении, доктора работали по три человека в кабинете. Сейчас у каждого педиатра есть свой кабинет, есть вспомогательные службы, которые помогают докторам, — доврачебный кабинет для выдачи справок и направлений, кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться, минуя доктора. Поликлиника оснащена по последнему слову техники, в том числе диагностическим оборудованием, которого раньше у нас не было, — рассказала главный врач Южно-Сахалинской детской городской поликлиники Татьяна Колба.
Современное оснащение позволит врачам использовать в работе новые методы диагностики. Так, электронейромиограф даст возможность проводить исследования нервных окончаний у детей с нарушениями неврологического профиля. Эндокринологи смогут прямо во время приема выяснить уровень гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом. Выявлять хронические заболевания легких будут с помощью бодиплетизмографа — аппарата для изучения внешних функций дыхания. Также в поликлинике организованы параклинические службы — кабинеты функциональной диагностики, УЗИ и рентген-кабинет.
«Созданы очень хорошие условия для наших маленьких пациентов. Соответственно, и врачам очень приятно работать в поликлинике, оснащенной современным оборудованием. В нашем распоряжении два кабинета УЗИ, два аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса и еще два переносных аппарата, которые позволяют выполнять исследования на дому маломобильным детям», — рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Южно-Сахалинской детской городской поликлиники Владимир Говдяк.
Сахалинская область входит в число регионов, лидирующих по модернизации и цифровизации системы здравоохранения. Строительство современных медучреждений, оснащение их современным оборудованием, практика использования телемедицинских консультаций позволяют повысить качество услуг и доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В северо-восточной части Южно-Сахалинска новый административно-поликли...а. В настоящее время идет открытие нового здания оформляют юридически.
- Отель AZIMUT Hotels в Южно-Сахалинске расположен в юго-восточной ...bsp;дорога от отеля до него займет всего 15 минут на машине.
- В новом филиале Российского этнографического музея в Южно-Сахалин...кторий, мультимедийный кинотеатр, зоны фуд-корта и сувенирный магазин.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0