Медучреждение рассчитано на обслуживание порядка 11 тысяч детей, здесь готовы проводить до 250 посещений в смену. Новое здание разгрузит главный корпус детской поликлиники на улице Емельянова.

Медицинскую помощь в регионе развивают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе детской поликлиники пациенты смогут получить комплексную медицинскую помощь. Здесь открыт прием педиатра, невролога, оториноларинголога, гинеколога, хирурга, эндокринолога, аллерголога и травматолога-ортопеда. Впервые в штате учреждения на базе нового корпуса будут работать врачи редких профилей — ревматолог, мануальный терапевт, остеопат и уролог-андролог. При острых заболеваниях пациентов готовы принимать в кабинете неотложной помощи и доврачебном кабинете.

«Поликлиника будет обслуживать 12 педиатрических участков, которые ранее были прикреплены к корпусу на улице Сахалинской, 23. Учреждение располагалось в жилом доме, в небольшом помещении, доктора работали по три человека в кабинете. Сейчас у каждого педиатра есть свой кабинет, есть вспомогательные службы, которые помогают докторам, — доврачебный кабинет для выдачи справок и направлений, кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться, минуя доктора. Поликлиника оснащена по последнему слову техники, в том числе диагностическим оборудованием, которого раньше у нас не было, — рассказала главный врач Южно-Сахалинской детской городской поликлиники Татьяна Колба.

Современное оснащение позволит врачам использовать в работе новые методы диагностики. Так, электронейромиограф даст возможность проводить исследования нервных окончаний у детей с нарушениями неврологического профиля. Эндокринологи смогут прямо во время приема выяснить уровень гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом. Выявлять хронические заболевания легких будут с помощью бодиплетизмографа — аппарата для изучения внешних функций дыхания. Также в поликлинике организованы параклинические службы — кабинеты функциональной диагностики, УЗИ и рентген-кабинет.

«Созданы очень хорошие условия для наших маленьких пациентов. Соответственно, и врачам очень приятно работать в поликлинике, оснащенной современным оборудованием. В нашем распоряжении два кабинета УЗИ, два аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса и еще два переносных аппарата, которые позволяют выполнять исследования на дому маломобильным детям», — рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Южно-Сахалинской детской городской поликлиники Владимир Говдяк.

Сахалинская область входит в число регионов, лидирующих по модернизации и цифровизации системы здравоохранения. Строительство современных медучреждений, оснащение их современным оборудованием, практика использования телемедицинских консультаций позволяют повысить качество услуг и доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

https://tass.ru...hestvo/27978371