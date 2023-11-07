АО «БРПИ» представила новую продукцию под брендом «Сделано в России»

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2 ноября 2023 года на Московской фабрике мороженого состоялась презентация первой продукции АО «БРПИ» под брендом «Сделано в России» для китайского рынка. Презентация приурочена к старту Международной китайской выставки импортных товаров и услуг в Шанхае (CIIE, пройдет 5 — 10 ноября). В мероприятии приняли участие руководители Российского экспортного центра и представители Посольства Китая в России.

Позиционирование нового продукта АО «БРПИ» для китайского рынка строится на «страновом» продвижении под зонтичным брендом «Сделано в России». При поддержке АО «РЭЦ» разработаны китайское название и торговый знак, создана кобрендинговая упаковка, включающая изображения элементов российской символики и культуры. АО «БРПИ» получила сертификат «Сделано в России», подтверждающий повышенные характеристики экологической безопасности выпускаемого мороженого, и подключилась к одноименной программе продвижения на внешних рынках, реализуемой РЭЦ.

«Сегодня на Московской фабрике мороженого запущено производство продукции, адаптированной для китайского рынка. Партия мороженого под торговыми марками NATACHA и ZABAVA, где представлены классические российские сорта, отправится в Китай во второй половине ноября. Наряду с этим мы подготавливаем более широкую экспортную линейку BRandICE, которая откроет китайским покупателям новую коллекцию вкусов и разнообразие ассортимента нашего мороженого. Размещение логотипа „Сделано в России“ на упаковке служит для наших новых покупателей в Китае фирменным знаком отличия, подтверждающим высокие стандарты качества и вкуса настоящего натурального российского мороженого. Благодарю Российский экспортный центр за поддержку в продвижении нашей продукции. Уверена, что в результате эффективного партнерства с АО „РЭЦ“ наша компания успешно выйдет на новые международные рынки, нарастит объем зарубежных поставок и расширит географию экспорта», — отметила Президент компании АО «БРПИ» Агнесса Осипова.

В ходе презентации гости из Российского экспортного центра и Посольства КНР в России посетили производственные цеха, ознакомились с технологией создания натурального мороженого, процессом производства и упаковки, продегустировали различные сорта мороженого NATACHA и ZABAVA в фирменном кафе фабрики и ответили на вопросы журналистов российских и китайских СМИ.

В рамках пресс-конференции спикеры высоко оценили вкус и качество, а также дизайн упаковки мороженого, выпускаемого АО «БРПИ» под брендом «Сделано в России» для китайского рынка.

«Один из вызовов, с которым сталкиваются наши экспортеры — это низкая узнаваемость российской продукции в целом за рубежом. Бренд „Сделано в России“ как раз делает первый шаг к решению этой проблемы, и именно поэтому мы делаем ставку на продвижение под одним „зонтиком“ Made in Russia по всем каналам, по которым можно дотянуться до потенциального покупателя — от выставок и офлайн рекламных акций до каналов электронной торговли. Уверена, с такой поддержкой мороженое АО „БРПИ“ быстро найдет своих поклонников в Китае», — подчеркнула Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

АО «БРПИ» представляет на китайском рынке концептуальные торговые марки натурального мороженого BRandICE, NATACHA и ZABAVA. Первая партия мороженого отгружена в Китай в мае этого года. Продукция реализуется в сетевом офлайн ритейле, на электронных площадках маркетплейсов и через приложение WeChat.

Линейка BRandICE включает разнообразные классические сорта: сливочное ванильное и шоколадное, ореховое, ягодное и фруктовое мороженое, а также инновационные сорта нового поколения: функциональное мороженое, обогащенное протеином, витамином С и кальцием, и безлактозное веганское мороженое. Поставляется в различных форматах упаковки для семейного и индивидуального потребления.

Линейки NATACHA и ZABAVA представлены в формате вафельного стаканчика и включают традиционные вкусы самого популярного российского мороженого: Ванильное, Шоколадное, Крем-брюле и Миндально-фисташковое.

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