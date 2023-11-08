На Ленинградской АЭС модернизировали оборудование для теплоснабжения города Сосновый Бор

В бойлерной районного теплоснабжения Ленинградской АЭС смонтированы два декарбонизатора.

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Новое оборудование представляет собой цилиндрические стальные баки с наполнителем, позволяющим эффективно удалять из воды углекислый газ, который вызывает коррозию оборудования и трубопроводов.

Предыдущие декарбонизаторы находились в работе с 1987 года, за это время произошел их технический износ.

«Новое современное оснащение препятствует появлению коррозии в трубопроводах и насосном оборудовании. Это позволит стабильно обеспечивать теплом в осенне-зимний период и горячей водой круглогодично не только дома, социальные объекты в г. Сосновый Бор, но и промзону, где расположена Ленинградская АЭС, а также другие предприятия атомной отрасли», — рассказал начальник химического цеха Сергей Ушаков.

Раньше для удаления углекислоты использовались керамические кольца Рашига — кислотоупорные детали в виде цилиндров диаметром 25 мм, которые засыпались в рабочие емкости оборудования в хаотичном порядке. Теперь на новом оборудовании используется специальный наполнитель отечественного производителя из Санкт-Петербурга, который более чем в четыре раза эффективнее предыдущего. Такой подход позволил ускорить процесс дегазации воды, а материал, из которого изготовлен наполнитель, при промывке не может разбиться или раскрошиться, что повышает срок службы наполнителя.

Модернизация бойлерной продолжается: постепенно будут выполнены работы по замене брызгоотделителей и подводящих трубопроводов, модернизация складов хранения реагентов, узла регенерации фильтров, узла нейтрализации кислых вод после регенерации. Срок окончания работ — в 2028 году.

Справка: Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности — 4400 МВт. Здесь эксплуатируются четыре блока РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Еще два новых энергоблока ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС, № 7 и 8,планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков РБМК-1000 № 3 и 4. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составляет более 8,5 млрд КВт ⋅ ч электроэнергии.

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