ВГУВТ открыл суперсовременный «Сварочный полигон»

В Волжском государственном университете водного транспорта открылся центр учебных мастерских «Сварочный полигон».

© morflot.gov.ru

Он расположен на территории Дома курсанта Нижегородского ордена «Знак Почета» речного училища им. И.П. Кулибина и оснащен уникальным оборудованием.

Курсанты старейшего речного училища России, обучающиеся по специальности «Сварочное производство», уже приступили к практической подготовке в рамках своей первой технологической практики, которая будет проходить в три этапа. Вначале курсантов познакомят со сваркой на специальном VR-тренажере. Это первая ступень, которая поможет ребятам преодолеть «боязнь» сварки, и может их заинтересовать «игровой» формой подачи материала. Затем они перейдут на малоамперный сварочный тренажер, который позволяет отработать не только начальные моторные навыки, связанные с возбуждением и удержанием дуги, но и выполнять сварку в различных пространственных положениях и разными видами и способами сварки. Обучение собственно сварке будет проходить на реальном суперсовременном сварочном оборудовании 4-го поколения с интеллектуальными системами управления.

Сварка сегодня почти полностью вытеснила прежнего фаворита корабелов — заклепочное соединение — и заняла место ведущего технологического процесса в судостроении. Даже «крылатый флот» имеет более 50% сварных конструкций, — рассказал проректор по научной и инновационной деятельности ВГУВТ Евгений Бурмистров, — Появляются новые конструкционные материалы, новые виды сварки, новое сварочное оборудование и сварочные материалы, которые требуют применения высоких технологий, знаний всех нюансов сварочного процесса. Поэтому открытие данного полигона — большой шаг в деле подготовки востребованных специалистов для отрасли!

— Всё оборудование «Сварочного полигона» имеет «цифровую оболочку», которая позволяет технологу иметь исчерпывающую информацию о режимах работы сварочного оборудования и реализуемом сварочном процессе в реальном времени. Цифровая система управления при этом не только задаёт технологическую программу и контролирует процесс сварки, но и отслеживает расход материалов, время сварки, точность соблюдения параметров режима и т. п. Цифровизация сварочного оборудования и сварочного процесса позволяет связать их в единую цифровую цепочку — на выходе курсанты получат цифровой паспорт практиканта, где будет указано: что он умеет, какие инструктажи прошёл, какие допуски имеет и др. Таким образом, в процессе обучения курсанты должны будут освоить основные виды сварки, сварку различных сталей, сварку на постоянном и переменном токах, сварку алюминия, бронз, сварку чугуна.

— В следующем году в центр учебных мастерских будут введены дополнительные модули. Со временем он станет открытой площадкой коллективного пользования для подготовки передовых инженерных кадров, — сообщил ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев. — Он будет востребован и на многих специальностях высшего образования. Цифровые технологии будут работать без отрыва от реального «железа». Главная задача — научить молодежь с умом работать руками!

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.