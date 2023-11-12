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Статистика

Активный промысел иваси на Дальнем Востоке потребовал увеличения ее возможного вылова

Российские рыбаки не сбавляют темпов промысла сардины иваси. К 8 ноября добыто 393 тыс. тонн — это на 92% выше уровня прошлогоднего показателя.

 © fish.gov.ru

Вылов скумбрии по сравнению с предыдущей неделей снова показал небольшой прирост — до 8,8 тыс. тонн.

В связи с активным промыслом иваси принята корректировка объема ее рекомендованной добычи в Южно-Курильской зоне на 400 тыс. тонн — разрешенный (возможный) вылов увеличился до 884 тыс. тонн.

Справка:

Сардина иваси — это ценная по потребительским качествам рыба, богатая полезными жирами и микроэлементами. Сардина является сырьем для производства консервов и пресервов — востребованной и доступной по цене рыбной продукции.

Рыбная продукция производится в море (на плавбазах), а также на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока и поступает на прилавки всех регионов страны.

 © fish.gov.ru

 © fish.gov.ru

 © fish.gov.ru

 © fish.gov.ru

 © fish.gov.ru

 © fish.gov.ru

 © fish.gov.ru

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Источник: https://fish.gov.ru/news/2023/11/09...uvelicheniya-ee-vozmozhnogo-vylova/

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статистика, рыболовство, промысел иваси, Росрыболовство, Дальний Восток
  • Clausson Clausson
    12.11.2321:16:47

    Эх, еще бы вернуть то самое советское качество иваси в больших банках, которая производилась на сейнерах.

    #1271521
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