Активный промысел иваси на Дальнем Востоке потребовал увеличения ее возможного вылова

Российские рыбаки не сбавляют темпов промысла сардины иваси. К 8 ноября добыто 393 тыс. тонн — это на 92% выше уровня прошлогоднего показателя.

© fish.gov.ru

Вылов скумбрии по сравнению с предыдущей неделей снова показал небольшой прирост — до 8,8 тыс. тонн.

В связи с активным промыслом иваси принята корректировка объема ее рекомендованной добычи в Южно-Курильской зоне на 400 тыс. тонн — разрешенный (возможный) вылов увеличился до 884 тыс. тонн.

Справка:

Сардина иваси — это ценная по потребительским качествам рыба, богатая полезными жирами и микроэлементами. Сардина является сырьем для производства консервов и пресервов — востребованной и доступной по цене рыбной продукции.

Рыбная продукция производится в море (на плавбазах), а также на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока и поступает на прилавки всех регионов страны.