Активный промысел иваси на Дальнем Востоке потребовал увеличения ее возможного вылова
Российские рыбаки не сбавляют темпов промысла сардины иваси. К 8 ноября добыто 393 тыс. тонн — это на 92% выше уровня прошлогоднего показателя.
Вылов скумбрии по сравнению с предыдущей неделей снова показал небольшой прирост — до 8,8 тыс. тонн.
В связи с активным промыслом иваси принята корректировка объема ее рекомендованной добычи в Южно-Курильской зоне на 400 тыс. тонн — разрешенный (возможный) вылов увеличился до 884 тыс. тонн.
Справка:
Сардина иваси — это ценная по потребительским качествам рыба, богатая полезными жирами и микроэлементами. Сардина является сырьем для производства консервов и пресервов — востребованной и доступной по цене рыбной продукции.
Рыбная продукция производится в море (на плавбазах), а также на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока и поступает на прилавки всех регионов страны.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
12.11.2321:16:47