Восстановление завода «Азовмаш» идет полным ходом

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Завод «Азовмаш» был основан в 1958 году и являлся крупнейшим машиностроительным предприятием ДНР, где трудились тысячи жителей Мариуполя. Производственных корпусов было девять, в каждом из них было по два-три цеха. Общая площадь предприятия — 242 гектара. В ходе боевых действий весной 2022 года инфраструктура завода получила сильные повреждения.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Бои за него начались 25 февраля, а 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города российскими вооруженными силами и силами Народной милиции ДНР. Завод «Азовмаш» в Мариуполе был полностью разминирован. Предприятие передали городу.

Впереди расчистка завалов, восстановление целостности зданий, оборудования и коммуникаций, но новая жизнь не за горами — первый цех может заработать уже через три месяца.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

На момент начала спецоперации завод был весь в долгах и фактически не работал. А затем, как и другие предприятия Мариуполя, стал укрытием для морпехов ВСУ и неонацистов из запрещенного в нашей стране «Азова». Они и заминировали всю территорию, когда отступали. Российские саперы проделали очень много работы по разминированию предприятия.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сейчас коллектив «Азовмаша» убирает обломки и мусор, оставленные украинскими боевиками. На то, чтобы очистить здание от боеприпасов, ушло полгода и работы продолжаются. Полностью восстановить уникальное производство власти Донецкой республики планируют в ближайшие несколько лет.

Фото и текст- Бионышева Елена

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