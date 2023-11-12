Добавить статью
Лого Сделано у нас
Экспорт

В ОАЭ стратовала сборка автомобилей Aurus

архивное фотоархивное фото © allcarz.ru

Сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Дубае. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant.

Кроме того, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

Ранее в Минпромторге заявили, что страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будут основным экспортным направлением поставок автомобилей класса люкс Aurus на ближайшую перспективу. В декабре 2022 года Минпромторг сообщал, что сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах может начаться в 2024 году, одновременно с открытием там дилерского центра.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/19263249

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Минпромторг, ОАЭ, Аурус
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    12.11.2321:01:11

    В скором времени Дубаи, один из мировых центров туризма, будет заполнен российскими AURUS.

    #1271518
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,