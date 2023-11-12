В ОАЭ стратовала сборка автомобилей Aurus

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Сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Дубае. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant.

Кроме того, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

Ранее в Минпромторге заявили, что страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будут основным экспортным направлением поставок автомобилей класса люкс Aurus на ближайшую перспективу. В декабре 2022 года Минпромторг сообщал, что сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах может начаться в 2024 году, одновременно с открытием там дилерского центра.

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