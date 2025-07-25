Из Калининградской области в ОАЭ отгружено 5,2 тысячи тонн продовольственной пшеницы

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22 и 23 июля 2025 года из Калининградской области в Объединенные Арабские Эмираты впервые было отгружено 74 партии пшеницы продовольственной в количестве 5,2 тыс. т.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора осуществлен досмотр партий, отобраны образцы. Калининградским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям ОАЭ.

Ведомством выдано 74 фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную.

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