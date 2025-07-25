Из Калининградской области в ОАЭ отгружено 5,2 тысячи тонн продовольственной пшеницы
22 и 23 июля 2025 года из Калининградской области в Объединенные Арабские Эмираты впервые было отгружено 74 партии пшеницы продовольственной в количестве 5,2 тыс. т.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора осуществлен досмотр партий, отобраны образцы. Калининградским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям ОАЭ.
Ведомством выдано 74 фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus
архивное фотоСборка автомобилей Aurus стартовала на производственной п...ться в 2024 году, одновременно с открытием там дилерского центра.
-
Янтарный комбинат поставил первую партию сырья по новому контракту с янтарным кластером
Калининградский янтарный комбинат выполнил первую отгрузку по новому к...поставку комбинатом 10 тонн янтаря ситовых фракций до конца 2023 года.
-
АВТОТОР приступил к промышленному производству BAIC BJ40
Калининградский завод АВТОТОР начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из ...раммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала.
Поделись позитивом в своих соцсетях