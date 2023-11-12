© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Азовэлектросталь» — одно из знаковых предприятий Мариуполя. Здесь предусмотрены две независимые технологические линии — производство вагон комплектов и непрерывной литой заготовки. Завод располагает мощностями по производству жидкой стали, стального литья и поковок из слитков и специализируется на выпуске крупного и мелкого вагонного литья, специальных литых и кованых заготовок для тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, горнодобывающей промышленности и других отраслей.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

После того, как территория завода была разминирована, сразу началась работа по восстановлению цехов, которая в настоящее время продолжается. А к середине 2023 г. территория предприятия ужеи очищена от фрагментов разрушенных конструкций.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В числе главных задач сейчас: обеспечение подачи полноценного электропитания и запуск цехов. Также сохранен костяк коллектива. Сейчас это 250 человек технического персонала. Как только будет подано полноценное электропитание и произведен запуск цехов — количество рабочих мест увеличится втрое.

Текст и фото-Бионышева Елена

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