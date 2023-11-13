«Росэлектроника»: электроснабжение крупнейшего в России центра обработки данных

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил электротехническое оборудование для оснащения крупнейшего в России регионального центра обработки данных, строящегося в городе Балаково Саратовской области.

© ruselectronics.ru

Аппаратура обеспечит надежное электроснабжение объекта и включает все необходимые элементы для приема, распределения и защиты электроэнергии.

В рамках контракта саратовским НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику») для нового ЦОДа были поставлены 180 комплектных распределительных устройств. Аппаратура обеспечивает прием исходной электроэнергии от внешней электросети и ее распределение по различным потребителям внутри объекта. Специальная система управления оборудованием позволяет контролировать подачу электроэнергии, а также включать и выключать энергосистемы в разных зонах объекта.

В состав распределительных устройств входят автоматические выключатели, отключающие электроэнергию в случае возникновения перегрузки или короткого замыкания, что позволяет предотвратить повреждение оборудования и возможные пожары.

«Энергоснабжение критически важной инфраструктуры напрямую влияет на ее работоспособность и безопасность. Наши распределительные устройства на основе вакуумных выключателей отличаются компактностью, надежностью и долговечностью. Изделия имеют большой коммутационный ресурс — до 30 000 циклов включения-выключения. Аппаратура изготавливается по индивидуальным заказам с учетом особенностей оснащаемого объекта», — сообщил исполнительный директор НПП «Контакт» Александр Юдин.

Строительство центра обработки данных на территории особой экономической зоны в Балаково началось в 2021 году.

© ruselectronics.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.