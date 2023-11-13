Один из немногих полностью восстановленных заводов Мариуполя

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Можно подумать, что в Мариуполе все предприятия были разрушены, но это не так. Один из крупнейших производителей металлопластиковых окон в городе работает сейчас в полную силу.

«ПОЛАР» является одним из ведущих производителей и поставщиков металлопластиковых окон и дверей в ДНР. Компания была основана в январе 2002 года и благодаря своим инновационным методам производства, завод зарекомендовал себя как надежный поставщик высококачественных металлопластиковых конструкций. Основная деятельность завода заключается в изготовлении металлопластиковых окон и дверей различных форм и размеров. Многолетний опыт работы позволяет заводу производить конструкции, соответствующие самым высоким стандартам, а также учитывать все требования, предъявляемые к металлопластиковым конструкциям.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня «ПОЛАР» имеет высококвалифицированных сотрудников и современное оборудование, что обеспечивает высокую скорость производства, а также высокое качество готовой продукции. Завод обладает большим опытом в выпуске металлопластиковых конструкций для жилых и коммерческих зданий.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

После освобождения Мариуполя, завод «ПОЛАР» практически сразу заработал в полную силу, что стало возможным благодаря усилиям дирекции и персонала. Причем они сразу передали безвоздмездно всю продукцию нуждающимся, которая на момент проведения спецоперации в Мариуполе находилась на складе предприятия. Также какое-то время после запуска оборудования, завод оказывал помощь населению в остеклении жилого фонда не беря за это финансовые средства.

Сегодня завод работает с полной загрузкой, производя очень нужную для возрождающегося города продукцию.

Текст и фото: Бионышева Елена

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