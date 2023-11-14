В сельском районе Приангарья открылся новый спортивный комплекс

© irkobl.ru

В п.Залари прошло торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Урожай». Строительство спортивного объекта началось в 2022 году в рамках реализации на территории Приангарья госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».Общая стоимость объекта составила более 166 миллионов рублей федеральных, областных и муниципальных средств. Универсальный игровой зал нового ФОКа в Заларях, общей площадью 1707 метров рассчитан на 100 посещений в смену.

В здании будут работать секции волейбола, футбола, баскетбола, а также мини-футбола, настольного тенниса и легкой атлетики. В здании есть раздевалки с душевыми, кабинеты тренера и дежурного врача, просторный вестибюль и гардероб. Объект полностью оборудован для комфортного занятия спортом маломобильными гражданами. Входная группа оборудована пантусом, а душевые кабины оснащены специальной системой оповещения. Новый спортивный объект — прекрасный пример благоустройства сельских территорий. Здание соответствует всем необходимым требованиям, и станет прекрасным центром спортивной и культурной жизни на территории муниципалитета.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.