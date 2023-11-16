В Дергачах Саратовской области открылся новый спортивный комплекс

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Новый спорткомплекс открылся в поселке Дергачи Саратовской области. В минспорта региона рассказали, что Спортивный объект включает в себя модульный зал, оснащенный современным оборудованием. Цель его — увеличить количество граждан, которые занимаются физической культурой и спортом.

Новый спортивный комплекс представляет собой модульный зал, где молодежь и дети смогут заниматься различными видами спорта, такими как волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол и единоборства.

Спортзал оборудован современными средствами тренировок, что позволит детям заниматься спортом в комфортных условиях.

«Я уверен, что наш спортивный комплекс станет не только местом тренировок для детей из Дергачевского района, но и площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня», — отметил Валерий Ромашов, почетный учитель физкультуры России.

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