В Калужской области запустили новое производство

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15 ноября в индустриальном парке «Ворсино» запущена производственная линия по выпуску клеевых химических анкеров завода компании «Системные продукты для строительства» («СПС»).

ООО «Системные продукты для строительства» — инновационное российское предприятие с научными кадрами высшей квалификации, большим опытом разработки, испытаний и использования химических добавок и различных полимерных материалов в строительных технологиях.

Клеевые химические анкеры «СПС» — запатентованная разработка компании. Проведение НИОКР поддержано Департаментом химической промышленности Минпромторга РФ. В итоге компания получила 100% российский продукт, синтезированный из отечественного сырья, которое также производится на предприятии. Новая линия позволит масштабировать лабораторные разработки «СПС».

С запуском на полную мощность завод сможет обеспечить выпуск клеевых химически анкеров до 2,5 млн шт./год. Что позволит компании занять в среднем 70-75% рынка химических анкеров РФ.

https://kalugan...fn_1407002.html

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