Блок на быстрых нейтронах с МОКС-топливом вышел на уровень мощности 100%

На уникальном опытно-промышленном энергоблоке на быстрых нейтронах БН-800, который работает на Белоярской АЭС, успешно продолжается работа по внедрению инновационного уран-плутониевого МОКС-топлива.

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После очередной загрузки и выполненной оптимизации эксплуатационных режимов, отработав более 300 часов на уровне 85% от установленной мощности, блок был выведен на полную мощность — 100%.

«Эксплуатация энергоблока с реактором БН-800, помимо производства электроэнергии, обеспечивает отработку элементов замкнутого ядерно-топливного цикла в промышленных масштабах, который будет реализован на будущих серийных реакторах БН-1200М. Сооружение головного образца БН-1200М на Белоярской АЭС поддержали на прошлой неделе участники общественных слушаний по материалам обоснования лицензии на его размещение. Белоярская АЭС является мировым центром компетенций по быстрым реакторам и решает стратегическую задачу по переходу к двухкомпонентной атомной энергетике», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Справка: Что такое МОКС-топливо? МОКС-топливо (англоязычная аббревиатура MOX — Mixed OXide) — смешанное оксидное ядерное топливо, состоящее из изотопов урана и плутония. В природном уране содержится менее 1% изотопа U-235, который используют реакторы на тепловых нейтронах. Остальное — не пригодный для них изотоп U-238, который после процесса обогащения отправляется в хранилища, а кроме того в процессе работы реакторов АЭС превращается в плутоний, который необходимо хранить длительное время. Использование смешанного уран-плутониевого MOКС-топлива позволяет пустить «отходы в доходы». Россия впервые в промышленных масштабах создала МОКС-топливо для быстрых реакторов. Что такое реактор на быстрых нейтронах? Энергоблок с реактором БН-800, помимо производства электроэнергии, обеспечивает промышленную отработку технологии замкнутого ядерно- топливного цикла, которая является основой для перехода к новой технологической концепции — двухкомпонентной атомной энергетике. В двухкомпонентной атомной энергетике реакторы на тепловых и на быстрых нейтронах будут работать совместно, обеспечивая все экологические и экономические преимущества.

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