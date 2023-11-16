В Чувашии и Татарстане открыли новый участок автодороги М-12 «Восток»

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Открыт еще один участок скоростной дороги М-12 «Восток» длиной почти 154 км — от города Шумерля до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

На этом участке М-12 четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Транспортные потоки разделены на всем протяжении, устроено электроосвещение, нет пересечений с другими дорогами в одном уровне и наземных пешеходных переходов.

Особенность участка — большое количество искусственных сооружений, здесь их более четырёх десятков. Среди них — внеклассный мост через реку Свияга на свайном основании из монолитного железобетона. На этом объекте применялась бетонная смесь, которая набирает максимальную прочность в течение пяти суток, а не месяца, как бывает обычно. Это позволило в три раза сократить сроки производства работ.

Для Чувашии и Татарстана это не только скоростная связь, но и импульс для притока инвестиций в регионы, открытия производственных объектов и логистических центров, а также новые возможности для туристической отрасли.

Для удобства автомобилистов здесь уже работают две многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ), а также две временные контейнерные АЗС. Кроме того, на открытом в сентябре участке от Москвы до Арзамаса дополнительно запущены пять МФЗ к уже имеющимся четырём, а также две временные контейнерные АЗС.

К запуску движения по всей М-12 до Казани планируется открыть ещё не менее пяти МФЗ. Таким образом, общее количество МФЗ на дороге к концу 2023 года составит не менее 16.

В декабре этого года М-12 будет полностью открыта от Москвы до Казани, в следующем году по ней можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Эта дорога станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» длиной 12 000 км от Санкт-Петербурга до Владивостока. Строительство М-12 ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Оплачивать проезд по новой дороге М-12 «Восток» удобнее и выгоднее транспондером T-pass. Оплата списывается автоматически с лицевого счета устройства. Проезд без транспондера фиксируется по госномеру транспортного средства. Поездку необходимо оплатить в течение 5 дней после проезда. С тарифами на проезд по новому участку можно ознакомиться по ссылке .

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