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Армия и Флот

Ростех разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом

 © rostec.ru

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра. При содействии Ставропольского регионального отделения Союза Машиностроителей России четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года.

Платформа оснащена видеокамерой высокого разрешения Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. Также терминал управления может быть выполнен в виде кейса.

«Модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения.

Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке», — сообщил генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга.

Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ были переданы 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку. Устройства уже направлены в зону СВО.

Футуристичная на вид платформа дистанционного управления пулеметом была разработана и изготовлена в этом году специалистами ставропольского завода «Сигнал» (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. Все работы — от получения техзадания до изготовления первого образца — заняли всего два месяца. Процесс создания шел при непосредственном участии будущих эксплуатантов.

«Очень хорошие изделия, они хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою. От лица командования части мы передаем благодарственное письмо всем разработчикам, заводчанам. Народ и армия у нас работают в одном направлении, приближают нашу единую победу», — подчеркнул военнослужащий 247-го десантно-штурмового полка.

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Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-razr...ogo-upravleniya-tankovym-pulemetom/

Ростех, Концерн Радиоэлектронные технологии
  • Badassgoliath Badassgoliath
    17.11.2311:21:28

    наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров.

    Чтобы на таком расстоянии попадать, нужен дальномер и баллистический вычислитель. Полагаю, всё это там есть, хоть в заметке и не указано.

    И ещё: надо название изменить, а то складывается впечатление, что речь идёт о танковом оборудовании. Написать типа «модуль дистанционного управления ПКТ». Надо думать это потому, что у ПКТ есть электроспуск. Но если приделать туда соленоид, то и обычный ПКМ можно приспособить.

    Правда у ПКТ ещё и ствол тяжелее, что позволяет вести длительную стрельбу, но это частности.

    Отредактировано: Badassgoliath~11:22 17.11.23
    #1271776
    • Нет аватара Лексур
      17.11.2319:24:44

      В случае с пулемётами-это очень важные частности. Чем реже смена ствола, тем больше пулемёт является дистанционно управляемым.

      Отредактировано: Лексур~19:25 17.11.23
      #1271841
  • Нет аватара Serguei
    17.11.2319:46:47

    Любопытная вещь! Получается, что можно оснастить ряд опорников подобным оружием и управлять им издалека, не попадая под огонь противника, но эффективно поражая его при этом. Зачётно!

    #1271844
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