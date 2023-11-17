Ростех разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом

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«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра. При содействии Ставропольского регионального отделения Союза Машиностроителей России четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года.

Платформа оснащена видеокамерой высокого разрешения Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. Также терминал управления может быть выполнен в виде кейса.

«Модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения.

Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке», — сообщил генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга.

Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ были переданы 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку. Устройства уже направлены в зону СВО.

Футуристичная на вид платформа дистанционного управления пулеметом была разработана и изготовлена в этом году специалистами ставропольского завода «Сигнал» (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. Все работы — от получения техзадания до изготовления первого образца — заняли всего два месяца. Процесс создания шел при непосредственном участии будущих эксплуатантов.

«Очень хорошие изделия, они хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою. От лица командования части мы передаем благодарственное письмо всем разработчикам, заводчанам. Народ и армия у нас работают в одном направлении, приближают нашу единую победу», — подчеркнул военнослужащий 247-го десантно-штурмового полка.

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